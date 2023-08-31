ケンタッキー「とろ～り月見チーズ和風カツバーガー」数量限定発売

日本ケンタッキー・フライド・チキンは8月30日から、「とろ～り月見チーズ和風カツバーガー」を数量限定する。 「とろ～り月見」シリーズ全4種のうちの1種で、月見を前面に押し出して訴求し秋の訪れに向けて需…