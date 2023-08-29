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ローソンのスイーツに脚光か？ 人気TV番組で超一流スイーツ職人のジャッジを受け5品が満場一致の合格

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満場一致の合格した「プレミアムロールケーキ」（ローソン）
満場一致の合格した「プレミアムロールケーキ」（ローソン）

ローソンのスイーツが脚光を浴びそうだ。 8月26日、人気TV番組でローソン従業員が選んだイチ押しスイーツ10品が、複数の超一流スイーツ職人によるジャッジを受け、10品中8品が合格、その内5品が満場一致…

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