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吉野家、「親子丼」期間限定販売　鶏卵の供給不足緩和を受けて

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「親子丼」
「親子丼」

　吉野家は8月24日、鶏卵の供給不足緩和を受けて「親子丼」を期間限定販売する。販売期間は10月中旬までを見込む。店舗での商材がなくなり次第、順次終売する。 　同社は10年かけて「親子丼」を開発し、昨年…

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