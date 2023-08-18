〈食の産学官連携⑪〉 筑波大学 「食と先端技術共創コンソーシアム」 ゲノム編集 食の高機能化に挑む

近年、日本人の食習慣の変化とともに高齢化が急速に進展。高血圧・糖尿病といった生活習慣病の増加が深刻化し、日常の食に期待される健康への役割は増々大きくなっている。こうした中、食の安全・安心はもちろんのこ…