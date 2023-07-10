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紀文食品「ねりものさん」でオリジナルTシャツを ユニクロTOKYOとコラボ

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紀文食品「ねりものさん」でオリジナルTシャツを ユニクロTOKYOとコラボ

紀文食品は、オープン3周年を迎えたUNIQLO TOKYOとコラボレーションし、ユニクロが展開するサービス「UTme！」のスタンプに紀文食品のオリジナルデザインが登場。UNIQLO TOKYOおよびユ…

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