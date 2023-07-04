全国蒲鉾品評会の賞状授与 魚肉タンパクの有用性を 日本かまぼこ協会

一般社団法人日本かまぼこ協会、全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会共催による令和5年度全国蒲鉾業者大会が6月22日、東京・千代田区の学士会館で開催され、去る3月に行われた第74回全国蒲鉾品評会における各賞…