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吉野家、介護食2品を販売 日本調剤で

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「吉野家のやさしいごはんシリーズ」の「やわらか牛丼の具」
「吉野家のやさしいごはんシリーズ」の「やわらか牛丼の具」

吉野家は1日から吉野家の介護食商品「吉野家のやさしいごはんシリーズ」から「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の2品を日本調剤11店舗と日本調剤オンラインストアで販売している。 全人口に対して高齢者…

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