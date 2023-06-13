吉野家、介護食2品を販売 日本調剤で

吉野家は1日から吉野家の介護食商品「吉野家のやさしいごはんシリーズ」から「きざみ牛丼の具」と「やわらか牛丼の具」の2品を日本調剤11店舗と日本調剤オンラインストアで販売している。 全人口に対して高齢者…