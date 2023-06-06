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マクドナルド期間限定商品入り29％OFFの「食べくらべポテナゲ大」と35％OFFの「食べくらべポテナゲ特大」販売

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「食べくらべ ポテナゲ大」（左下）と「食べくらべポテナゲ特大」（右下）イメージ
「食べくらべ ポテナゲ大」（左下）と「食べくらべポテナゲ特大」（右下）イメージ

日本マクドナルドは7日、「チキンマックナゲット」の期間限定商品「スパイシーチキンマックナゲット」（5ピース）の発売に伴い、「ポテナゲ」に同商品をセットにした「食べくらべ ポテナゲ大」と「食べくらべポテ…

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