マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」期間限定販売

日本マクドナルドは6月7日から「スパイシーチキンマックナゲット」（5ピース）を期間限定販売する。 同商品は唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みを特長とし、梅雨を爽やかに乗り切るのに好適なものとして…