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マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット」期間限定販売

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「スパイシーチキンマックナゲット」（5ピース）
「スパイシーチキンマックナゲット」（5ピース）

日本マクドナルドは6月7日から「スパイシーチキンマックナゲット」（5ピース）を期間限定販売する。 同商品は唐辛子の辛みとガーリックやオニオンの旨みを特長とし、梅雨を爽やかに乗り切るのに好適なものとして…

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