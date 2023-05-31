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高砂香料工業 今期売上 初の2千億円突破目指す 海外加速、国内は利益改善に注力

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桝村聡社長（高砂香料工業）
桝村聡社長（高砂香料工業）

高砂香料工業の2023年3月期の連結決算の売上高は、前期比15％増の1千868億円、営業利益は32.5％減の59億円の増収減益だった。売上高は過去最高を達成したが、原料価格やエネルギー価格の上昇などに…

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