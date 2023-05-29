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マクドナルド「平成バーガー」の1つ「たまごダブル」期間限定販売

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「たまごダブル」日本マクドナルド
「たまごダブル」日本マクドナルド

日本マクドナルドは、平成時代に発売して好評だった「たまごダブル」を復活し、「平成バーガー」の1つとして5月31日に期間限定販売する。 池田エライザさんが平成時代のトレンドを再現したファッションで登場す…

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