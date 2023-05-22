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ニッスイ 世界に広がるグループ企業 シンボルマーク制定

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「ニッスイグローバルリンクス」のシンボルマーク
「ニッスイグローバルリンクス」のシンボルマーク

ニッスイは、世界に広がる同社グループ企業の相互のつながりを表す「ニッスイグローバルリンクス」のシンボルマークをこのほど新たに制定した。グローバルな協働を象徴するもので、社外には世界各国におけるグループ…

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