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マクドナルド、ハッピーセット「はらぺこあおむし」19日から期間限定販売

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「ハッピーセット」イメージ
「ハッピーセット」イメージ

　日本マクドナルドは19日からハッピーセット「はらぺこあおむし」を期間限定販売する。 　これは「はらぺこあおむし」のおもちゃをセットにしたもの。世界で読まれるエリック・カールの絵本「はらぺこあおむし」…

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