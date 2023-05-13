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マクドナルド、ハッピーセット「ウォーリーをさがせ！」19日から期間限定販売

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「ハッピーセット」イメージ
「ハッピーセット」イメージ

　日本マクドナルドは19日からハッピーセット「ウォーリーをさがせ！」を期間限定販売する。 　これは「ウォーリーをさがせ！」のパズルをセットにしたもの。 　「頭の中で絵の全体を思い浮かべながらピースを動…

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