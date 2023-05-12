マルハニチロ 初の売上高1兆円達成 海外けん引、水産物拡大

マルハニチロはこのほど23年3月期の業績を発表し、売上高が1兆205億円、前年比17.7％増と計画を大幅に上回り、経営統合以来、初めて売上1兆円を突破した。 説明会の席上、廣嶋精一常務執行役員は「事業…