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マルハニチロ 初の売上高1兆円達成 海外けん引、水産物拡大

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廣嶋精一常務執行役員（マルハニチロ）
廣嶋精一常務執行役員（マルハニチロ）

マルハニチロはこのほど23年3月期の業績を発表し、売上高が1兆205億円、前年比17.7％増と計画を大幅に上回り、経営統合以来、初めて売上1兆円を突破した。 説明会の席上、廣嶋精一常務執行役員は「事業…

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