「近大マグロ」のみそ汁 米国で初めて販売 「和歌山フェア」商品に選定

近畿大学（大阪府東大阪市）と大学発ベンチャー・アーマリン近大（和歌山県白浜町）は、「近大マグロ」の未利用部分を活用したフリーズドライ製品「近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁」を米国ハワイ州、カリフ…