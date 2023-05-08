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「近大マグロ」のみそ汁 米国で初めて販売 「和歌山フェア」商品に選定

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近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁（アーマリン近大×近畿大学）
近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁（アーマリン近大×近畿大学）

近畿大学（大阪府東大阪市）と大学発ベンチャー・アーマリン近大（和歌山県白浜町）は、「近大マグロ」の未利用部分を活用したフリーズドライ製品「近大マグロ中骨エキス入りあおさのみそ汁」を米国ハワイ州、カリフ…

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