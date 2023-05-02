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吉野家「冷凍牛丼の具」累計出荷数3億7000食突破

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「冷凍牛丼の具」
「冷凍牛丼の具」

　吉野家は4月19日、「冷凍牛丼の具」の累計出荷数が3月に3億7000食を突破したことを明らかにした。 　同商品は、1993年に生活協同組合コープこうべと共同で販売開始以降、30年以上にわたって生協や…

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