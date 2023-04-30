日本気象協会 biz tenki
耳より情報2枚の肉でハッシュポテトを...

2枚の肉でハッシュポテトを挟んだケンタッキーの数量限定バーガーに好評の声　「700円の価値あり」など

耳より情報freeonline
「カリホクハッシュのフィレバーガー凄肉」
「カリホクハッシュのフィレバーガー凄肉」

　日本ケンタッキー・フライド・チキンが4月26日から数量限定販売している「カリホクハッシュのフィレバーガー凄肉」にSNSで好評の声が散見される。 　「カロリーもありそうだが食べたい」「700円の価値あ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集