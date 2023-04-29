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マクドナルドから初のパフェ　「喫茶マック」期間限定発売　レトロな喫茶店の世界観がコンセプト

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「喫茶店のコーヒーゼリーパフェ」イメージ
「喫茶店のコーヒーゼリーパフェ」イメージ

　日本マクドナルドは4月26日、「喫茶マック」としてマクドナルド初のパフェとなる「喫茶店のコーヒーゼリーパフェ」（税込380円）と「喫茶店のプリンパイ」（税込160円）を新発売し、「マックフロート メ…

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