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ケンタッキーが新感覚バーガー数量限定販売　具材にハッシュポテトを採用し“カリホク”食感を再現

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「カリホクハッシュのフィレバーガーBBQ」のイメージ
「カリホクハッシュのフィレバーガーBBQ」のイメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは具材の1つにハッシュポテトを採用した新感覚バーガーを開発し4月26日から数量限定販売している。 　商品名は「カリホクハッシュのフィレバーガー」。「BBQ」（税込5…

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