含蜜糖＆春季砂糖特集

砂糖消費、176万ｔに上方修正　インバウンド需要本格化へ

・中国観光客の本格回復がカギ　物価高と卵不足に懸念も
・砂糖価格は記録的高値水準　需要増で利益回復に期待

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砂糖業界の現状と課題　「制度の持続へ負担と貢献を」　農水省・金子課長補佐が東日本流通懇話会で講演

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ウェルネオシュガー　山本貢司社長　“3つの統合” 着々と進行　研究開発体制の一体化進展　Food & Wellness製品開発に手応え

DM三井製糖　森本卓社長　「連結経営意識」高めシナジー創出　中国BtoC事業を本格化　病院栄養食の展開拡大へ

ホクレン農業協同組合連合会　てん菜事業本部長　前本政道氏　ビート作付面積が急減　北海道輪作体系への影響に懸念　製糖・物流、省力化投資を積極化

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〈含蜜糖市場展望〉黒糖製法伝来から400年　販路拡大、海外展開も視野

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日本甘蔗糖工業会　田中睦生会長　農家戸数減・単収低下が進行　さとうきび産業持続へ危機意識を

日本分蜜糖工業会　上江洲智一会長  さとうきびを成長産業に　農業担い手確保へ機械化促進　工場の老朽化対策は急務

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沖縄・鹿児島の首脳に聞く現状と課題

・北部製糖　上江洲由実社長　前期は4期ぶり増収確保　黒糖蜜など加工糖を拡大　海外展開に向け商談活発化

・沖縄県黒砂糖協同組合/沖縄県黒砂糖工業会　専務理事　崎原盛光氏　人流増で黒糖需要回復　「沖縄黒糖サミット」成果着々　黒糖400年イベント発信強化へ

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