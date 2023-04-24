含蜜糖＆春季砂糖特集

砂糖消費、176万ｔに上方修正 インバウンド需要本格化へ
・中国観光客の本格回復がカギ 物価高と卵不足に懸念も
・砂糖価格は記録的高値水準 需要増で利益回復に期待
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砂糖業界の現状と課題 「制度の持続へ負担と貢献を」 農水省・金子課長補佐が東日本流通懇話会で講演
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ウェルネオシュガー 山本貢司社長 “3つの統合” 着々と進行 研究開発体制の一体化進展 Food & Wellness製品開発に手応え
DM三井製糖 森本卓社長 「連結経営意識」高めシナジー創出 中国BtoC事業を本格化 病院栄養食の展開拡大へ
ホクレン農業協同組合連合会 てん菜事業本部長 前本政道氏 ビート作付面積が急減 北海道輪作体系への影響に懸念 製糖・物流、省力化投資を積極化
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〈含蜜糖市場展望〉黒糖製法伝来から400年 販路拡大、海外展開も視野
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日本甘蔗糖工業会 田中睦生会長 農家戸数減・単収低下が進行 さとうきび産業持続へ危機意識を
日本分蜜糖工業会 上江洲智一会長 さとうきびを成長産業に 農業担い手確保へ機械化促進 工場の老朽化対策は急務
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沖縄・鹿児島の首脳に聞く現状と課題
・北部製糖 上江洲由実社長 前期は4期ぶり増収確保 黒糖蜜など加工糖を拡大 海外展開に向け商談活発化
・沖縄県黒砂糖協同組合/沖縄県黒砂糖工業会 専務理事 崎原盛光氏 人流増で黒糖需要回復 「沖縄黒糖サミット」成果着々 黒糖400年イベント発信強化へ
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