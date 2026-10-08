ニッテン 「北海道どさんこオリゴ」 機能性表示食品へリニューアル

ニッテンが販売するオリゴ糖シロップ「北海道どさんこオリゴ」はこのほど、消費者庁への機能性表示食品の届出が受理された。2027年4月から、機能性表示食品としてパッケージを刷新し、リニューアル販売する。

「北海道どさんこオリゴ」は北海道産てん菜の糖蜜を100%使用したフラクトオリゴ糖含有シロップ。クセが少ないすっきりとした甘さが特徴で、ヨーグルトや飲み物、料理のコク出しなど幅広く使える。

内容量は300gと800gの2種。一日あたりの摂取目安量は10g（小さじ2杯）とされ、フラクトオリゴ糖の働きで整腸作用が期待される。

本商品のシロップは、業務用製品「十勝フラクトオリゴ」としても食品メーカーなどに広く販売している。

今後、機能性表示の裏付けとなった科学的知見をもとに、情報提供や商品開発提案を積極化する。

■機能性表示食品の届出内容

【届出番号】

L381

【機能性関与成分】

フラクトオリゴ糖 3.0g（一日摂取目安量10gあたり）

【届出表示】

本品にはフラクトオリゴ糖が含まれます。フラクトオリゴ糖は善玉菌として知られているビフィズス菌を増やすことで、お通じが気になる方のおなかの調子を整えることが報告されています。