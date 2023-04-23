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吉野家「牛丼」（並盛）448円→368円　60種以上対象に「お子様割」を期間限定で実施

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「牛丼」（並盛）
「牛丼」（並盛）

　吉野家は4月21日11時から5月7日20時までの期間限定で「お子様割」を実施している。　 　これは、小学生以下の子どもの食事を1人あたり1品のみを税込み80円引きするもので、ゴールデンウィーク（GW…

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