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マクドナルド「チキンタツタ」夜マックにも磨き　19日から期間限定販売

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「ごはんチキンタツタ ゆず香るおろし」
「ごはんチキンタツタ ゆず香るおろし」

　日本マクドナルドは19日から期間限定販売する「チキンタツタ」シリーズで、夕方5時からの夜マックメニューにも磨きをかける。 　「チキンタツタ」シリーズの盛り上げを図るのが狙い。 　今回、「チキンタツタ…

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