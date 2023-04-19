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マクドナルド「チキンタツタ」から新商品　19日から期間限定販売

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「ゆず香る　おろしチキンタツタ」
「ゆず香る　おろしチキンタツタ」

　日本マクドナルドは19日、「チキンタツタ」シリーズから新商品「ゆず香る　おろしチキンタツタ」を期間限定販売する。 　「チキンタツタ」シリーズの盛り上げを図るのが狙い。 　今回、「チキンタツタ」シリー…

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