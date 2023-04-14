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マクドナルド、ハッピーセット「シルバニアファミリー」期間限定販売

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ハッピーセット（イメージ）
ハッピーセット（イメージ）

　日本マクドナルドは14日からハッピーセット「シルバニアファミリー」を期間限定販売している。 　“ごっこ遊び”のできるおもちゃをセットにして集客を図るのが狙い。 　　おもちゃは、8 種とひみつのおもち…

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