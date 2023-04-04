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BTSのキャラクター「TinyTAN」の「まんまる焼き」数量限定販売 　バンダイ

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「TinyTAN まんまる焼き」のパッケージ
「TinyTAN まんまる焼き」のパッケージ

　バンダイは4日、BTSのキャラクター「TinyTAN」のチルドデザート「TinyTAN まんまる焼き」(240円 税込)をローソンで数量限定販売した。 　人気キャラクターの知名度の力を借りて、バンダ…

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