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ケンタッキーが期間限定で200円引き550円の販促　今年40周年の「チキンフィレバーガー」のセットで

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「チキンフィレバーガーセット」イメージ
「チキンフィレバーガーセット」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは5日から25までの21日間限定で「チキンフィレバーガーセット」を200円引きの税込550円で販売する。 　「チキンフィレバーガー」が今年で40周年を迎え「日頃のご…

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