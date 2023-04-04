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ケンタッキー「ガーリックホットチキン」5日から数量限定販売　唐辛子の辛味とガーリックの旨味のバランスを追求

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「ガーリックホットチキン」2ピース（左側）と「オリジナルチキン」2ピース、選べるサイドメニュー1個をセットにした「食べ比べ4ピースパック」イメージ
「ガーリックホットチキン」2ピース（左側）と「オリジナルチキン」2ピース、選べるサイドメニュー1個をセットにした「食べ比べ4ピースパック」イメージ

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは5日から「ガーリックホットチキン」を数量限定販売する。 　ガーリックを前面に押し出して過去発売した辛くないチキンの「ザ・ガーリックチキン」とは異なり、「ガーリック…

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