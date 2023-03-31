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〈食の産学官連携⑦〉岐阜大「先制食未来研究センター」 健康長寿に向け「食」を創造 農・医・工、知見を融合

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超・超高齢化社会における新しい「食」の提言（岐阜大学「先制食未来研究センター」）
超・超高齢化社会における新しい「食」の提言（岐阜大学「先制食未来研究センター」）

令和3年の日本の高齢化率（65歳以上人口の割合・内閣府）は28.9％。「超・超高齢化社会」に突入した日本では、健康寿命の延伸が喫緊の課題となっている。こうした中、加齢に伴うフレイルや認知症、生活習慣病…

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