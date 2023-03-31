

耐えた1年を経て さあ行こう！新たなフェーズへ

・トレンドはアソート・混菓

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・米菓メーカー売上ランキング

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・亀田製菓 髙木政紀社長COO 自己実現を高める組織作り 独自性をもった価値提供を

・もち吉 森田恵子社長 もちだんご村プロジェクトが本格始動 お客様に貢献できる店舗作りを

・日の出屋製菓産業 川合声一社長 コロナ禍の販路開拓奏功 最重点事項は輸出事業

・栗山米菓 栗山敏昭社長 フロンティアカンパニーとしてチャレンジ続けさらなる飛躍の年へ

・越後製菓 星野一郎会長 渾身の米菓「新潟の星」育成 最優先事項は収益向上

・丸彦製菓 山田邦彦社長 独自の技術と発想力で期待に応える商品づくりを

・岩塚製菓 槇春夫社長 万全な供給体制の構築へ 岩塚価値を創造する開発を

・天乃屋 大砂信行社長 上半期20％程度の増収 さらなる収益改善が最優先事項

・IXホールディングス・マスヤ 浜田吉司社長 「おにぎりせんべい」全国区に 新体制始動、地域創生にも尽力

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サミット 主力カテゴリー好調で5.6％増 PB・留型商品の開発強化 一般食品部バイヤー滝澤賢司氏

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・秋田いなふく米菓 グループ内コラボが好調

・酒田米菓 新規開拓が奏功

・ひざつき製菓 PB好調で20％増

・木村 新たなブランド立ち上げ

・ホンダ製菓 価格ではない付加価値を

・三州製菓 最高収益達成見込み

・まるせん米菓 人の五感に響くものづくり

・金吾堂製菓 定番商品の供給に注力

・王様製菓 ギフト戻り好調に推移

・三幸製菓 主力商品再導入に注力

・ブルボン 「チーズおかき」シリーズ強化

・阿部幸製菓 米粉麺事業に注力

・竹新製菓 こだわり商品好調

・マスヤ 関東進攻・銀しゃり育成推進

・風味堂 一般流通に注力

・北越 大袋・土産物好調

・丸米製菓 土産・輸出に注力

・北陸製菓 「ビーバー」新たな取り組み

・加賀かきもち丸山 伝統製法でこだわり米菓

・木村 米菓原点回帰へ

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