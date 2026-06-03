全清飲、新会長に井辻秀剛氏 清涼飲料業界の人々の真面目さと思い伝える

一般社団法人全国清涼飲料連合会（全清飲）は5月26日、東京都内で定時総会を行い、任期満了に伴う役員改選が行われ新会長にコカ・コーラ協会の井辻秀剛会長が就任した。

井辻会長は、定時総会懇親パーティーのあいさつで「本庄前会長はじめ皆さまがこれまで積み上げてこられた実績を踏まえ、これからの2年間を会長として清涼飲料業界を牽引し、また業界に携わる人々の真面目さや思いを広くお伝えすることで、業界全体を盛り立てていきたい」と語った。

なお新副会長にはサントリービバレッジ＆フードの風間茂明常務執行役員SBFジャパン生産・SCM本部長、キリンビバレッジの岡久正俊常務執行役員生産本部長兼執行役員生産部長が就任。

新常務理事には、アサヒ飲料の早川等常務執行役員未来創造本部長、伊藤園の永田幸三執行役員R＆D本部長が就任し、東京都清涼飲料協同組合・東京都清涼飲料水工業組合の田中秀子理事長が昇任した。

新理事には、三和罐詰の香月修社長、ハウスウェルネスフーズの船越一博取締役国内事業部長、ブルボンの諸橋文弘取締役執行役員製造保証本部副本部長、ポッカサッポロフード＆ビバレッジの高橋勝博取締役常務執行役員、Mizkanの伊藤勝巳取締役家庭用事業統括グループグループリーダー兼営業本部長、森永乳業の南崎康夫常務執行役員マーケティング本部本部長、全国ミキサードリンク協会の阿部豊会長が就任した。