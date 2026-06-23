ブルボン「ルマンド」が位置商標登録　紫色を基調とした色彩と位置の組み合わせで

ブルボンのロングセラー商品「ルマンド」の紫色を基調としたパッケージデザインが5月28日、色彩や位置の組み合わせからなる位置商標として登録された。

位置商標とは、商品や包装、店舗内装などの特定の位置に付された標章について、その位置と結びついた識別力を保護する商標。文字や図形そのものだけでなく、表示される場所も 含めてブランドの出所表示として守られる。

今回、位置商標として登録された背景について同社は「当社が商品イメージを大切に育成してきた結果、『ルマンド』のパッケージデザインが商品名とならび当社商品を識別する標識の一つとして、お客様から一定程度認識されている点が考慮されたものと理解している」とコメントしている。

同社は今後、安全安心な商品の安定的な提供に加え、同社商品の名称やパッケージデザインなどの適切な管理および保護に努め、ブランド価値のさらなる向上に取り組んでいく。

「ルマンド」は 1974 年に同社創立50 周年の記念商品として発売開始されたサクッと香ばしいクレープクッキー。同社が独自に開発した製造技術や製造設備により、幾重もの繊細なクレープ生地と甘さをおさえたココアクリームが特長。

発売以降、増産の連続で生産設備も昼夜兼行で設置し、ピーク時は、ルマンドを求めて問屋がトラックを仕立てて工場まで買付けに来たといった逸話もあり、その後の新工場の建設などに貢献した。