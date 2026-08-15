熊本地震　ブルボン、緊急支援物資にミネラルウォーターのほか「ミネラル塩飴」「ミネラル塩タブレット」「バタークッキー」

ブルボンは、7月28日に発生した令和8年熊本地震を受けて熊本に緊急支援物資を届けた。

7月29日到着で、熊本県宇城市役所に500mlミネラルウォーター7200本、「ミネラル塩飴」4080袋、「バタークッキー」4080個を届け、7月30日到着で八代トヨオカ地建アリーナ（八代市総合体育館）に500mlミネラルウォーター7800本、「ミネラル塩飴」4800袋、「ミネラル塩タブレット」4800袋、「バタークッキー」4800個を届けた。

8月には熊本県からの要請を受け、8月5日と6日の到着にてグランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町）に500mlミネラルウォーター8万640本を届けた。

ブルボンは、関東大震災で地方への菓子供給が全面ストップしたことを受けて「地方にも菓子の量産工場を」との決意のもと、大震災から約1年後の1924年11月、新潟県柏崎（市制施行は1940年）で創業。

祖業はビスケット製造。災害や社会的困難が発生した際にも「お役に立てる企業であり続ける」という創業の原点を持ち続け、事業領域を拡大している。

そのような中、ミネラルウォーターについて、1995年、飲料水の水質悪化に対応するため、ペットボトル入りの2L天然名水を発売。工場での生産開始日が阪神淡路大震災と重なったことで、生産品は急遽救援物資に充てられた。

感染症拡大に対しては日本製素材のマスクを製造販売して非食品分野にも取り組んでいる。