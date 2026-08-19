菓子流通ウォッチング

・たべっ子どうぶつLAND 進化遂げ5度目の開催 未来意識して星×光×デジタル演出

・フルタ製菓「ドレミソングチョコ」好調

・ブルボン「クッキーストロー」販売 冷たい飲み物を飲んだ後に喫食

・岩塚製菓「THEひとつまみ」刷新 「ふわっと」からはザクザク食感の新商品

・不二家 洋菓子店から新焼菓子 「ミルキータルト」など12品

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塩元売協同組合（塩元売協組）

