菓子流通ウォッチング

・たべっ子どうぶつLAND　進化遂げ5度目の開催　未来意識して星×光×デジタル演出　
・フルタ製菓「ドレミソングチョコ」好調
・ブルボン「クッキーストロー」販売　冷たい飲み物を飲んだ後に喫食
・岩塚製菓「THEひとつまみ」刷新　「ふわっと」からはザクザク食感の新商品
・不二家　洋菓子店から新焼菓子 「ミルキータルト」など12品

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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