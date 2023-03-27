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加工食品素材・新素材食品添加物「無添加」「不使...

食品添加物「無添加」「不使用」表示 学生の認識に変化も ワークショップで報告

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高橋真理子氏（第45回食品添加物メディアフォーラム）
高橋真理子氏（第45回食品添加物メディアフォーラム）

日本食品添加物協会は2月28日、都内で「第45回食品添加物メディアフォーラム」を開催した。 当日は科学ジャーナリストで東京理科大学理数教育研究センターアドバイザーの高橋真理子氏を講師に迎え、食品添加物…

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