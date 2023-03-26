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ネスレの栄養補助食品が誤嚥（ごえん）防止で表示許可取得　「アイソカル ゼリー ハイカロリー」訴求強化

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「アイソカル ゼリー ハイカロリー」
「アイソカル ゼリー ハイカロリー」

　ネスレ日本 ネスレ ヘルスサイエンス カンパニーは栄養補助食品の「アイソカル ゼリー ハイカロリー」シリーズで誤嚥（ごえん）防止を目的とした表示許可を取得して同シリーズの訴求を強化していく。 　具体…

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