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〈食の産学官連携⑥〉ハイブリッド種「ブリヒラ」開発 担い手不足解消へ「ICT農法」も 近畿大学

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「ブリヒラ」（近畿大学）
「ブリヒラ」（近畿大学）

クロマグロの完全養殖に世界で初めて成功した近畿大学水産研究所。その歴史は、1948年に開設した「臨海研究所」（和歌山県白浜町）にさかのぼる。54年に開発した「小割式（網いけす）養殖法」は今では世界の養…

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