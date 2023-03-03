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Foodex Japan 2023にて微生物発酵を利用したPBF製造技術を紹介 – フィンランド天然資源研究所

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フィンランド天然資源研究所（Luke）HPより
フィンランド天然資源研究所（Luke）HPより

発酵技術で新たな副産物を 健康、環境対応の食品開発も フィンランド天然資源研究所（以下、Luke）は、Foodex Japan 2023（3月7日～10日開催）に出展し、微生物発酵を利用したPBF（植…

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