〈食の産学官連携④〉動物味覚の可視化、飼料開発に応用 「サラブレット堆肥」で糞害解決へ 茨城大学

茨城県は、大消費地である首都圏に隣接する強みを生かし、鶏卵やメロン、ピーマンなど多くの品目で全国1位の産出額を誇る。茨城大学は地域の農畜産業活性化の中核を担い、「自給率向上、高付加価値化、省エネルギー…