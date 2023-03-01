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〈食の産学官連携④〉動物味覚の可視化、飼料開発に応用 「サラブレット堆肥」で糞害解決へ 茨城大学

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動物味覚バイオセンサーの作製　※資料：茨城大学農学部提供
動物味覚バイオセンサーの作製　※資料：茨城大学農学部提供

茨城県は、大消費地である首都圏に隣接する強みを生かし、鶏卵やメロン、ピーマンなど多くの品目で全国1位の産出額を誇る。茨城大学は地域の農畜産業活性化の中核を担い、「自給率向上、高付加価値化、省エネルギー…

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