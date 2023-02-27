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海苔 異次元の規格と価格に 相場高騰反映した店頭売価

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海苔 異次元の規格と価格に 相場高騰反映した店頭売価

赤潮の異常発生による有明海産海苔の狂乱相場は、2月3日に行われた佐賀第5回入札の平均価格33円をピークに、いくらか落ち着きを取り戻しつつある。ただ、33円は昨年同期の平均13円と比べても2.5倍、ピー…

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