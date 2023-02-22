〈食の産学官連携③〉地域マイクロニーズ発掘 イノベーション創出へ地域一体 鹿児島大学「オープン実証ラボ」

鹿児島県は県本土に加え200有余の島々を有し、南北の距離は約600㎞に広がる。豚・肉用牛など畜産を主力とする農業産出額は全国第2位の4千772億円（令和2年実績・鹿児島県農政部）。鹿児島湾や薩摩半島沖…