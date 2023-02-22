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加工食品缶詰・瓶詰・レトルト食品シリーズ初！100％植物性...

シリーズ初！100％植物性「おいしい缶詰」 新規層獲得へ明治屋

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新発売の「トマトときのこのベジミートバーグ」「ベジつくねの甘酢あん」（明治屋）
新発売の「トマトときのこのベジミートバーグ」「ベジつくねの甘酢あん」（明治屋）

明治屋のグルメ缶詰「おいしい缶詰」シリーズに、初のプラントベース商品が登場する。 23日から発売するのは「トマトときのこのベジミートバーグ」「ベジつくねの甘酢あん」の2品（各80g550円）。いずれも…

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