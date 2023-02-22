シリーズ初！100％植物性「おいしい缶詰」 新規層獲得へ明治屋

明治屋のグルメ缶詰「おいしい缶詰」シリーズに、初のプラントベース商品が登場する。 23日から発売するのは「トマトときのこのベジミートバーグ」「ベジつくねの甘酢あん」の2品（各80g550円）。いずれも…