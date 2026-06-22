アヲハタ「まるごと果実」値上げ 10月から約16％

アヲハタは10月1日出荷分から、ジャム「アヲハタまるごと果実」シリーズ13品を値上げする。価格改定率は約16％。「まるごと果実 いちご」255gが税抜き484円から561円になる。

果実などの原材料価格に加え、包装資材費、物流費、エネルギー費などのコスト上昇が理由。