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アヲハタ「まるごと果実」値上げ 10月から約16％

缶詰・瓶詰・レトルト食品
「まるごと果実 いちご」
「まるごと果実 いちご」

　アヲハタは10月1日出荷分から、ジャム「アヲハタまるごと果実」シリーズ13品を値上げする。価格改定率は約16％。「まるごと果実 いちご」255gが税抜き484円から561円になる。

　果実などの原材料価格に加え、包装資材費、物流費、エネルギー費などのコスト上昇が理由。

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