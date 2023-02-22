菓子版

・22年菓子市場　販売金額1.3％増　値上げ進み後半盛り返す ・種清が春季見本展示会　キーワードは「Re-Start」　ニューノーマルな売場提案 2023新年特集号〈第1、2集〉の内容はこちらより 特…

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