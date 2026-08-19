日本ハム冷凍食品 生地系ワンプレート好調 第2弾「ピザ」「フォカッチャ」でさらに強み活かす

日本ハム冷凍食品は、3月に発売した冷凍ワンプレート「ナーン＆Wカレー」が好評なことから、生地系ワンプレート第2弾として「ピザプレート」と「フォカッチャプレート」を9月から発売する。拡大傾向のワンプレート市場に向け、独自色ある2品で活性化を目指す。

8月3日に新商品発表会を開催。阪本将文社長は「昨年から冷凍食品の新分野への挑戦を本格化させている。今春発売の『ナーン＆Wカレー』はメディアにも多く取り上げられるなど手応えを得た。ニッポンハムグループはチルドピザで長らくトップシェアなど生地の品質に強みを持つ。今秋もそれを生かした提案を強化する」などと話した。

「ピザプレート」は「ナゲット＆フライドポテト」とのセット。ピザはふんわり食感の生地に、自家製のトマトソース、ゴーダチーズ、ソーセージなどをトッピングした。宅配専門店等で一緒に注文されることが多いサイドメニューのチキンナゲット、フライドポテト入り。

「フォカッチャプレート」は「イタリアンミートボール＆チーズフォンデュ」と合わせた。しっとりした食感のフォカッチャ（2枚入り）は生地中にオリーブオイルをねり込んだ。チーズフォンデュは4種のチーズを使用、イタリアンミートボールはトマトソースと2種のハーブで仕上げた。

商品化にあたってはオリジナルトレーを開発。均一に加熱できることや売場での並べやすいサイズを考慮した。調理は電子レンジで約3分。

主力のロングセラー商品も強化する。「中華の名店 四川飯店監修」シリーズの四川焼売が来年発売30周年を迎えることから、新規2品を追加して4アイテムとする。

新商品のうち「海老焼売」は海老とれんこんの食感、肉の旨味が楽しめる。「黒酢酢豚」はこだわりの特製黒酢ソースを使用し、ボリューム感あるおかずを目指した。

同社の中で売上シェアの大きい弁当商材は「チキン南蛮」と「デミチーズチキンカツ」を追加。2品とも自然解凍可能。