日本気象協会 biz tenki
その他機械・資材「2023モバックショウ」...

「2023モバックショウ」 28日～3月3日 幕張メッセ

機械・資材freeonline
前回の様子（国際製パン製菓関連産業展（モバックショウ））
前回の様子（国際製パン製菓関連産業展（モバックショウ））

日本製パン製菓機械工業会主催の「2023モバックショウ」（事務局：TEL03-6673-4333）が第28回目の開催を迎え、28日～3月3日まで千葉県千葉市の幕張メッセ・国際展示場で開催する。 今回は…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集