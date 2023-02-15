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イースト値上げへ オリエンタル酵母工業

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イースト値上げへ オリエンタル酵母工業

オリエンタル酵母工業は4月1日納品分から、イースト（パン酵母）を値上げする。改定額は1kg当たり20円（500g1本当たり10円）。前年の7月、11月に続く価格改定となる。…

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