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エバラ食品 森村社長が「フェイスオフ」 アイスホッケー・横浜GRITSとコラボ

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森村剛士社長（エバラ食品工業）による記念フェイスオフ（横浜GRITS）
森村剛士社長（エバラ食品工業）による記念フェイスオフ（横浜GRITS）

エバラ食品工業はプロアイスホッケーチーム「横浜GRITS」を運営するGRITSスポーツイノベーターズとの初のコラボレーション企画に取り組んだ。1月28日に実施された横浜GRITSとレッドイーグルス北海…

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