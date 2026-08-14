ヤマモリ「木曽路 ごまだれぽん酢」 秘伝のまかないレシピを商品化

ヤマモリは8月20日から、しゃぶしゃぶ・日本料理の「木曽路」が監修した「木曽路 ごまだれぽん酢＝写真」（400g、希望小売価格税抜550円）を発売する。

新商品は、木曽路のしゃぶしゃぶで提供される「ごまだれ」と「ぽん酢」を、料理長秘伝の黄金比で混ぜ合わせたまかないレシピを忠実に再現。香ばしいごまの深みと、さわやかな柑橘果汁が織り交ざった味わいで、しゃぶしゃぶの新しい美味しさを楽しめる。

しゃぶしゃぶ以外にも、冷しゃぶやサラダ、冷奴、おひたしなど幅広いメニューにおすすめだ。